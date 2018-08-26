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Carlo Conti: "Ho insegnato a mio figlio che la Juve non si tifa. Quando aveva un giorno.."

l famoso conduttore nonché grande tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha raccontato un curioso aneddoto sul figlio. Queste le sue parole

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 17:21
Carlo Conti: "Ho insegnato a mio figlio che la Juve non si tifa. Quando aveva un giorno.." - Carlo Conti
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Fuorigioco, inserito domenicale de La Gazzetta dello Sport, il famoso conduttore nonché grande tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha raccontato un curioso aneddoto sul figlio. Queste le sue parole: "“Quando mio figlio Matteo avevo un giorno, gli ho comprato subito la magliettina viola. Ho spiegato a mio figlio Matteo che la Juventus, rivale numero uno della Fiorentina, non è una squadra da tifare”.

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