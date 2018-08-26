ACF, stasera al Franchi invitati 250 lavoratori della Bekaert
La partita tra Fiorentina e Chievo avrà in tribuna 250 ospiti d'eccezione. Si tratta dei lavoratori Bekaert, momentaneamente senza lavoro
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 15:39
Come si apprende da un post di Facebook del sindacato FIOM, la partita di stasera tra Fiorentina e Chievo avrà 250 invitati d'eccezione in tribuna. Si tratta dei 318 dipendenti Bekaert, multinazionale dell'acciaio che avrebbe deciso di delocalizzare le industrie dell'area fiorentina in Romania, che vedono messo a serio pericolo il loro posto di lavoro. Oltre ai lavoratori saranno ospitate anche le persone del nucleo familiare come figli, mogli e mariti.