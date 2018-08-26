ACF, stasera al Franchi invitati 250 lavoratori della Bekaert

La partita tra Fiorentina e Chievo avrà in tribuna 250 ospiti d'eccezione. Si tratta dei lavoratori Bekaert, momentaneamente senza lavoro

Come si apprende da un post di Facebook del sindacato FIOM, la partita di stasera tra Fiorentina e Chievo avrà 250 invitati d'eccezione in tribuna. Si tratta dei 318 dipendenti Bekaert, multinazionale dell'acciaio che avrebbe deciso di delocalizzare le industrie dell'area fiorentina in Romania, che vedono messo a serio pericolo il loro posto di lavoro. Oltre ai lavoratori saranno ospitate anche le persone del nucleo familiare come figli, mogli e mariti.