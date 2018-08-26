Convocati anti Chievo, Mirallas out e Pjaca in. Thereau..

A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2018 15:24
I convocati della Viola per Fiorentina - Chievo Verona di stasera al Franchi:
Portieri: Dragowski, Ghidotti, Lafont.
Difensori: Biraghi, Ceccherini, Diks, Vitor Hugo, Hancko, Laurini, Milenkovic, Pezzella.
Centrocampisti: Benassi, Dabo, Edimilson, Norgaard, Gerson.
Attaccanti: Chiesa, Eysseric, Montiel, Pjaca, Simeone, Thereau, Vlahovic.
Non recupera dunque Mirallas mentre Thereau torna tra i convocati