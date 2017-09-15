Tegola Milan, possibile rottura del crociato per Andrea Conti, si teme lungo stop per il terzino del Milan
Brutta notizia non solo per il Milan e per Vincenzo Montella, ma anche per la nazionale italiana. Molto probabilmente Conti si è rotto il crociato
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 15:43
Possibile stop di quattro mesi per Andrea Conti, terzino del Milan. Fermo già da una settimana a causa di un guaio fisico alla gamba destra, l'ex Atalanta - riporta Sky - potrebbe essere alle prese con una rottura del crociato che se confermata lo costringerebbe a saltare almeno il girone d'andata. Gli accertamenti sono già in corso, ma per stabilire l'esatta entità dell'infortunio è necessario attendere 48 ore affinché si assorba l'ematoma.
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