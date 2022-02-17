Conti esalta la Fiorentina: ''Finalmente un allenatore che lavora con la società per un progetto''

Il noto conduttore usa parole al miele per tecnico e squadra, spendendo elogi anche per l'operato della società.

slot gacor Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il noto conduttore televisivo e tifoso viola Carlo Conti ha commentato ed esaltato l'andamento della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

''Bilancio estremamente positivo perché tutto sommato dopo anni bui si comincia a vedere un progetto. C’è un allenatore che sta lavorando con la società per cerare un progetto. Da tifoso della Fiorentina sono estremamente ottimista e poi le ultime soddisfazioni sono davvero notevoli. Domenica sarò nuovamente allo stadio con mio figlio''.

MALEH AMMETTE: NON PENSAVO DI GIOCARE TITOLARE, ITALIANO FINO ALL'ULTIMO NON CI DICE LA FORMAZIONE''

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