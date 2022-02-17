Maleh ammette: "Non pensavo di giocare titolare, Italiano fino all'ultimo non ci dice la formazione"

Maleh è sicuramente una delle note liete della stagione della Fiorentina, il centrocampista marocchino è alla prima stagione in viola

slot gacor Youssef Maleh ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del centrocampista marocchino classe 98:

"Lo staff di Italiano è molto disponibile con noi, sono uno staff giovane e cercano di stemperare il clima quando le cose vanno meno bene. Dico grazie a Italiano per lo spazio che mi sta dando, io lavoro per questo per avere continuità. Ho preso fiducia nei miei mezzi, ho segnato anche qualche gol.

Non sappiamo mai la formazione fino all'ultimo quindi non mi aspettavo di giocare a La Spezia, ma questo è un bene perchè siamo sempre tutti concentrati fino all'ultimo. Contenti di aver vinto, era fondamentale vincere. Il gruppo unito è importante ci sia perchè in campo si vede, ma dobbiamo dare continuità se vogliamo crescere.

Fuori dal campo sono tranquillo ma in campo deve essere più cattivo. Ho lavorato fin dal primo giorno per questo, ci sta riuscendo, cerco di dare continuità. Mi piace molto attaccare lo spazio, un centrocampista deve saper fare tutto. Non ho un punto di riferimento in particolare, cerco di prendere qualcosa da tutti.

Stiamo preparando bene la partita contro l'Atalanta, in casa è da un po che non facciamo punti. La concorrenza è un bene perchè il livello si alza, è importante che chi va in campo dia il 100%" conclude Maleh

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