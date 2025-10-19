Conti: "Avvio complicato ma Pioli ha esperienza e ci riporterà in alto. Kean bel centravanti"

Il noto conduttore e tifoso viola Carlo Conti è stato ospite di Dazn per commentare la sfida tra Milan e Fiorentina

Ospite a sorpresa negli studi di DAZN, il conduttore e tifoso viola Carlo Conti ha commentato con ironia e passione l’avvio di stagione della Fiorentina:

“Come sto vivendo questo inizio? Male, molto male. Ma sono sicuro che l’esperienza di Pioli saprà riportare nei ranghi i nostri grandi campioni. Speriamo di ritrovare un po’ di equilibrio e che i nostri fuoriclasse tornino alla loro miglior forma”.

Un pensiero anche per Luca Toni, presente in studio:

“Era dai tempi di Batistuta che non avevamo un bomber così. Anche Vieri ci è passato, ma solo per poco. Ricordo che qualsiasi palla in mezzo all’area, Toni riusciva sempre a buttarla dentro. Non è che stasera può andare a San Siro? (ride, ndr). No dai, c’è Kean, ed è un bel centravanti”.

Infine, Conti ha aggiunto:

“Io non capisco niente di calcio, mi spiega tutto Marco Masini che invece ne sa. Io sono solo tifoso: tifo Fiorentina a prescindere dai risultati. Gioisco quando si vince e mi viene il labbrino in momenti come questi”.