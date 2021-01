Pedullà, Conti alla Fiorentina si chiude tra oggi e domani. Il Milan vuole 10 milioni ma è in scadenza

Ecco ciò che scrive il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito riguardo l’affare tra Milan e Fiorentina per il passaggio a Firenze di Conti:

“Andrea Conti viaggia velocemente verso la Fiorentina. E davvero si può chiudere con il Milan nel giro di un paio di giorni al massimo, questa è la volontà di tutti, compresa quella del diretto interessato, in modo da consegnare subito Conti a Prandelli. Da oggi ogni momento è quello giusto, tra summit e definitivo decollo della trattativa, c’è grande fiducia perché siamo in stato avanzato.

La Fiorentina ha scelto Conti perché è un profilo ancora giovane (classe 1994) e perché ritiene che quella viola sia la soluzione giusta per rilanciarsi. Il contratto in scadenza nel 2022 aiuta a trovare una formula che possa accontentare tutti e che permetta alla Fiorentina di puntare su Conti non soltanto per i prossimi sei mesi. Il Milan chiede circa 10 milioni tra prestito oneroso e riscatto che chiaramente può essere obbligo avendo Conti un contatto in scadenza tra un anno e mezzo. Ma un piccolo sconto può essere messo in preventivo perché una cosa è chiara: la Fiorentina ha scelto Conti.”

