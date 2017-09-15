Crac Conti, rottura legamento crociato per il terzino del Milan, 6 mesi di stop

Confermata la rottura del legamento crociato per il ginocchio di Conti, stagione praticamente finita per il difensore italiano

Cinque presenze collezionate sinora con la nuova maglia, quella del Milan, che tanto fortemente aveva voluto in estate. Cinque apparizioni, divise tra preliminari di Europa League e Serie A, che rimarranno tali per diversi mesi: Andrea Conti si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’esterno rossonero si sottoporrà già nella mattinata di sabato a un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento che verrà effettuato dalla equipe del Prof. Schonhuber. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi. Montella, dunque, dovrà fare a meno per gran parte della stagione di uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo.

Skysport.it