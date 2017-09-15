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Crac Conti, rottura legamento crociato per il terzino del Milan, 6 mesi di stop

Confermata la rottura del legamento crociato per il ginocchio di Conti, stagione praticamente finita per il difensore italiano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2017 18:28
Crac Conti, rottura legamento crociato per il terzino del Milan, 6 mesi di stop -
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Cinque presenze collezionate sinora con la nuova maglia, quella del Milan, che tanto fortemente aveva voluto in estate. Cinque apparizioni, divise tra preliminari di Europa League e Serie A, che rimarranno tali per diversi mesi: Andrea Conti si è sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’esterno rossonero si sottoporrà già nella mattinata di sabato a un intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento che verrà effettuato dalla equipe del Prof. Schonhuber. I tempi di recupero sono stimati in sei mesi. Montella, dunque, dovrà fare a meno per gran parte della stagione di uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo.

 

Skysport.it

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