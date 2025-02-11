Carlo Conti a Sanremo: "Triste dopo la sconfitta della Fiorentina? No, perché la palla era uscita"

C'è spazio anche per Inter-Fiorentina nella conferenza stampa che ha anticipato oggi l'inizio del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Il conduttore Carlo Conti è un grande tifoso viola, e tra l...

C'è spazio anche per Inter-Fiorentina nella conferenza stampa che ha anticipato oggi l'inizio del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Il conduttore Carlo Conti è un grande tifoso viola, e tra le domande poste dai giornalisti oggi ce n'è stata anche una sulla partita che ieri sera ha visto la squadra viola sconfitta dai nerazzurri a San Siro. Alla domanda se fosse triste per il risultato, Conti ha risposto con il sorriso sulle labbra: "No, no perché la palla era uscita". Il riferimento ovviamente è all'episodio del pallone oltre la linea per il corner che ha poi portato al momentaneo 1-0 della squadra di Inzaghi.

L’INTER SI SCHIERA AL FIANCO DI KEAN: “SIAMO DA SEMPRE CONTRO OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE”

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