L'Inter si schiera al Fianco di Kean: "Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione"

Il post partita di Inter-Fiorentina, purtroppo, ha fatto parlare di sé non soltanto per le accese polemiche arbitrali. Anzi, per un fatto ben più grave. Ancora una volta. Pesanti insulti razzisti sono...

Il post partita di Inter-Fiorentina, purtroppo, ha fatto parlare di sé non soltanto per le accese polemiche arbitrali. Anzi, per un fatto ben più grave. Ancora una volta. Pesanti insulti razzisti sono stati infatti postati nei commenti sui social di Moise Kean, attaccante della Fiorentina in campo ieri sera a San Siro nel posticipo di Serie A. È stato lo stesso calciatore a ripostare sul proprio profilo l'elenco di insulti che lui stesso ha ricevuto.

Commenti e offese che non riporteremo, ovviamente di stampo razzista, ai quali Kean - sempre sotto forma di storia Instagram - ha sottolineato con la scritta: "Ancora, nel 2025...". A qualche ora di distanza dall'accaduto, è arrivata anche la dura presa di posizione anche della Fiorentina, che con un messaggio pubblicato su X si è schierata al fianco del proprio calciatore: "La società viola e tutto il club esprimono la propria vicinanza a Moise Kean, vittima sui social media, al termine della partita disputata contro l’Inter a Milano, di pesanti attacchi a sfondo razzista. Gli autori di tali gesti sono stati segnalati alle autorità competenti".

Nel frattempo, arrivano messaggi di sostegno da tutto il mondo del calcio. Tra questi anche quello dell'Inter: "Per i valori che contraddistinguono la nostra storia, siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione. Ci schieriamo quindi a fianco di Moise Kean e della Fiorentina nel condannare gli attacchi di cui è stato vittima l’attaccante viola". Lo scrive Tuttomercatoweb

INTER NERVOSA

https://www.labaroviola.com/inter-nervosa-da-giovedi-carlos-augusto-sfotte-kean-inzaghi-urla-a-ranieri-di-stare-muto-dopo-23-secondi/288523/