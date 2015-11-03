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Notizie Insulti Razzisti Fiorentina
L'Inter si schiera al Fianco di Kean: "Siamo da sempre contro ogni forma di discriminazione"
11 febbraio 2025 13:02
Moise Kean mostra alcuni insulti razzisti sul suo profilo Instagram dopo l'Inter. Lui risponde: "Ancora, nel 2025..."
11 febbraio 2025 00:48
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