Moise Kean mostra alcuni insulti razzisti sul suo profilo Instagram dopo l'Inter. Lui risponde: "Ancora, nel 2025..."
Moise Kean ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcuni insulti razzisti che ha ricevuto dopo la partita persa dalla Fiorentina in casa dell'Inter per 2-1. Alcuni fanno veramente venire la pelle d'o...
MARELLI: “IL VAR NON PUÒ INTERVENIRE PERCHÈ I DUE EPISODI SONO ‘ATTACKING POSSESSION PHASE’ DIVERSE. ERRORE DEL GUARDALINEE FUORI POSIZIONE”
Moise Kean ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcuni insulti razzisti che ha ricevuto dopo la partita persa dalla Fiorentina in casa dell'Inter per 2-1. Alcuni fanno veramente venire la pelle d'oca, in senso negativo, per il modo in cui sono stati scritti: "Hai fatto cagare, oggi non hai fatto un ca**o scimmia del ca**o", oppure: "Non ci sono n***i italiani", tanto per citarne alcuni. La punta della formazione viola e azzurra risponde con un semplice: "Ancora, nel 2025", seguito da emoticon di vomito come segno di protesta.