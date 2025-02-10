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Moise Kean mostra alcuni insulti razzisti sul suo profilo Instagram dopo l'Inter. Lui risponde: "Ancora, nel 2025..."

Moise Kean ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcuni insulti razzisti che ha ricevuto dopo la partita persa dalla Fiorentina in casa dell'Inter per 2-1. Alcuni fanno veramente venire la pelle d'o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 febbraio 2025 00:48
Moise Kean mostra alcuni insulti razzisti sul suo profilo Instagram dopo l'Inter. Lui risponde: "Ancora, nel 2025..." -
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Moise Kean ha pubblicato nel suo profilo Instagram alcuni insulti razzisti che ha ricevuto dopo la partita persa dalla Fiorentina in casa dell'Inter per 2-1. Alcuni fanno veramente venire la pelle d'oca, in senso negativo, per il modo in cui sono stati scritti: "Hai fatto cagare, oggi non hai fatto un ca**o scimmia del ca**o", oppure: "Non ci sono n***i italiani", tanto per citarne alcuni. La punta della formazione viola e azzurra risponde con un semplice: "Ancora, nel 2025", seguito da emoticon di vomito come segno di protesta.

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