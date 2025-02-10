Marelli: "Il VAR non può intervenire perchè i due episodi sono 'attacking possession phase' diverse. Errore del guardalinee fuori posizione"

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e ormai da qualche anno nella squadra di Dazn per i post partita, ha voluto chiarire l'episodio del calcio d'angolo assegnato all'Inter da cui è scaturito l'autogol...

Luca Marelli, ex arbitro di Serie A e ormai da qualche anno nella squadra di Dazn per i post partita, ha voluto chiarire l'episodio del calcio d'angolo assegnato all'Inter da cui è scaturito l'autogol sfortunato di Pongracic che ha portato i nerazzurri in vantaggio sulla Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole: "Netta svista arbitrale nella concessione del calcio d'angolo all'Inter da cui è nato il gol dell'1 a 0. La palla esce di almeno 20-30 centimetri dalla linea di fondo. Perchè il VAR non può intervenire?

Perchè l'attacking possession phase da cui nasce la rete dei nerazzurri per la rete del vantaggio proviene da un'altra APP (attacking possesion phase). Praticamente sono due 'azioni' diverse. La prima 'APP' è fino al cross di Bastoni, la seconda 'APP' inizia con il calcio d'angolo, di conseguenza il VAR non può intervenire o tornare indietro come da protocollo. Purtroppo un'altra cosa da tenere in considerazione è il guardalinee nettamente fuori posizione di almeno una decina di metri, per valutare se la palle fosse uscita o meno dal campo".

https://www.labaroviola.com/palladino-inaccettabile-lerrore-arbitrale-follia-che-il-var-non-possa-intervenire-usciti-a-testa-alta/288440/