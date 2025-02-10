Palladino: "Inaccettabile l'errore arbitrale, follia che il Var non possa intervenire. Usciti a testa alta"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a San Siro dopo Inter-Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato dopo Inter-Fiorentina dalla sala stampa di San Siro, queste le parole dell'allenatore viola:

"Non parlo e non giudico gli arbitri ma sul gol dell'Inter ci siamo arrabbiati, non mi arrabbio con l'arbitro ma il protocollo, se abbiamo il Var non si può non intervenire su un errore oggettivo. Queste cose determinano e cambiano le partite. Per una cosa cosi oggettiva non può non intervenire il Var, non è possibile. Non abbiamo protestato perchè ho detto ai ragazzi di non protestare in questi casi, ci può stare l'errore, li facciamo tutti. Qui si parla però di un errore troppo grande, non lo posso accettare, è oggettivo, non è come una trattenuta.

Ci aspettavamo l'Inter cosi arrabbiata, che venisse cosi forte, l'Inter veniva da una sconfitta e doveva vincere per il campionato io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Nel primo tempo siamo stati bassi ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, abbiamo chiuso in crescendo e abbiamo messo in difficoltà l'Inter, sono orgoglioso dei miei ragazzi, siamo usciti a testa alta.

Ho scelto di fare in quel momento i cambi perchè chi stava giocando stava giocando bene, poi dopo il gol ho deciso per i cambi, chi ha giocato ha fatto bene e sono molto contento. Dovevamo più bravi nelle ripartenze, nei tocchi dovevamo essere più puliti e veloci. Ho scelto di confermare la formazione di giovedi per meritocrazia, ho voluto premiare chi era sceso in campo giovedi perchè se lo sono meritati e credo sia stata la scelta giusta"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO L'INTER

https://www.labaroviola.com/pagelle-fiorentina-ranieri-sbaglia-pongracic-sfortunato-fagioli-fa-vedere-calcio/288416/