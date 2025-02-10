PAGELLE FIORENTINA: RANIERI SBAGLIA, PONGRACIC SFORTUNATO. FAGIOLI FA VEDERE CALCIO

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina che sono scesi in campo a San Siro contro l'Inter

De Gea 6 Non può nulla sui due gol essendo colpi di testa da posizione molto ravvicinata, bravo quando viene chiamato in causa

Dodò 6 Spinge quando è possibile, costringendo anche Zalewski ad un fallo da ammonizione quando si era liberato in maniera pulita e veloce. In fase difensiva contiene come può

Moreno 5,5 Seconda partita da titolare in serie A, dopo quella contro il Napoli. Ha qualche responsabilità sul primo gol dell'Inter, nel complesso gioca una partita attenta da terzo in difesa.

Pongracic 5,5 Sfortunato in occasione dell'autogol, gioca una gara attenta di contenimento limitando come meglio può gli attaccanti dell'Inter

Ranieri 5 Gioca un primo tempo attento, nel secondo tempo si perde incredibilmente Arnautovic che segna il secondo gol nerazzurro. Per il resto è presente e non si abbatte

Gosens 6 Attento in fase difensiva, viene saltato nettamente in una sola circostanza nel secondo tempo. Può essere più preciso in fase offensiva ma la sua lucidità ed esperienza è linfa vitale per i giocatori viola

Mandragora 6,5 Partita di ottimo livello con il merito di aver tirato in maniera impeccabile il rigore dell'1-1. Gioca da schermo davanti la difesa ma non dispiace nemmeno in fase di impostazione dove gioca semplice e pulito

Richardson 5,5 Cerca di impostare quando può, ma non è facile considerando che la tattica scelta è quella del catenaccio e contropiede.

Parisi 5 Non gioca proprio nel suo ruolo, un misto tra la mezz'ala e l'esterno altro a sinistra, in verità non gioca una buona partita, lotta come può ma non ha il fisico per reggere a certi duelli, nemmeno quando è con la palla tra i piedi

Beltran 5 Viene mangiato dalla difesa e dal centrocampo dell'Inter. In sua discolpa il fatto che deve correre e rincorrere tutti, molto spesso lo fa da solo, non è facile. Sbaglia qualche passaggio di troppo

Kean 5,5 Si vede poco, lasciato solo davanti a combattere contro l'intera difesa interista. Gioca bene la palla quando è in possesso. Fermato in malo modo da Barella quando si invola lanciato a rete

Cataldi 6 La buona notizia è che ha giocato 30 minuti e dunque ormai si può considerare un giocatore recuperato. La sua gara è di ordinaria amministrazione

Folorunsho 6 Gioca in maniera ordinata, senza grandi spunti. Si va a posizionare largo a sinistra nel 4-2-3-1

Zaniolo 6 Ci prova, cerca di saltare sempre il diretto avversario, non lo salta mai nettamente ma si crea sempre lo spazio giusto per mettere la palla in mezzo. Si procura anche una punizione. Quando cerca di strafare, sbaglia.

Fagioli 6,5 Ogni pallone giocato fa vedere immediatamente una grande qualità tecnica, ha servito 3 volte i compagni in fase offensiva e lo ha sempre fatto in maniera eccellente

IL CLAMOROSO ERRORE ARBITRALE CHE HA PORTATO AL PRIMO GOL DELL'INTER

https://www.labaroviola.com/scandalo-a-san-siro-palla-di-mezzo-metro-fuori-non-ce-langolo-che-porta-al-gol-dellinter/288421/