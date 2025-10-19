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Conti non ha dubbi: "Toni-gol il più grande bomber della Fiorentina dopo Bati-gol"

Ospite a sorpresa negli studi di DAZN, il conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato di Luca Toni, per l'occasione in studio: "Toni-gol è stato il più grande bomber della F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2025 21:45
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Ospite a sorpresa negli studi di DAZN, il conduttore televisivo e tifoso della Fiorentina Carlo Conti ha parlato di Luca Toni, per l'occasione in studio: "Toni-gol è stato il più grande bomber della Fiorentina dopo Bati-gol: segnava in tutti i modi"

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