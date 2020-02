Queste le parole rilasciate da Carlo Conti a Tuttosport: “Sono consapevole che si tratta di un anno di transizione, è arrivata una nuova proprietà con il Presidente italo-statunitense Rocco Commisso, è stato esonerato Montella ed è arrivato Iachini, abbiamo avuto far fronte a molto infortuni di calciatori che in campo fanno la differenza. Il mio amore per la Fiorentina nasce dalla mia città innanzitutto. Per me questa squadra è molto importante, ho l’anima del tifoso vero, e perciò non mi piace confondermi con opinionisti e dare giudizi. Preferisco rimanere solo un tifoso, con un giglio sul cuore. Spero il prossimo anno di essere in Champions. Iachini è una roccia, umanamente e professionalmente”.