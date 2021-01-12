Colonnese: "Prenderei subito Conti, ha qualcosa in più di Lirola. Domani vedo favorita l'Inter"

Francesco Colonnese è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare delle tematiche di casa Fiorentina in vista degli ottavi di finale contro l'Inter

Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare degli ottavi di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. Ecco le sue parole:

INTER "L’Inter ha una rosa molto importante. Forse a Roma qualche cambio non ha aiutato a vincere una gara che per come si era messa ha portato ad un pareggio inaspettato".

FiORENTINA "La Fiorentina ha fatto un’ottima vittoria col Cagliari. Anche se ha sofferto un po’, con Dragowski che è stato fondamentale. Per come era partita la stagione pensavo che l’Inter fosse favorita per lo scudetto, ma penso stia facendo una stagione normale. La Fiorentina invece ha avuto difficoltà che non mi aspettavo".

SFIDA DI DOMANI "Vedo l’Inter favorita, ma la Fiorentina ha la grande occasione di sfruttare l’opportunità di poter fare una gran bella figura, anche in virtù di alcuni cambiamenti tattici che mi sono piaciuti col Cagliari”

CONTI "Lo prenderei subito. Lirola al Sassuolo non è stato quello visto a Firenze. Conti invece ha qualcosa in più. Può essere un acquisto molto giusto”.

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