Ufficiale: Lirola è un nuovo giocatore del Marsiglia. Prestito con diritto di riscatto a 12 milioni

La Fiorentina continua a sfoltire la rosa: dopo Saponara, passato allo Spezia, e Cutrone che è tornato al Wolverhampton tocca a Pol Lirola.

L’esterno destro sostenuto e superato le visite mediche con il club francese, ufficializzando così il suo passaggio al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Ecco il comunicato del club:

“Pol Mikel Lirola Kosok è nato il 13 agosto 1997 a Mollet del Vallès, Catalogna. Nelle giovanili, ha giocato per l’RCD Espanyol. Nel gennaio 2015 viene ceduto in prestito alla Juventus. In Italia ha giocato con gli U19 e la Primavera prima di salire in Prima Squadra per le partite di preparazione della stagione 2016-17. Prima dell’inizio del campionato, è stato prestato al Sassuolo per due anni. Con i neroverdi ha scoperto il Calcio e l’Europa League. In tre stagioni al Sassuolo ha giocato 93 partite e segnato quattro gol.

Nell’estate 2019 firma con la Fiorentina. Con la maglia viola è titolare indiscusso sulla fascia destra (52 partite)“.

Il post del club francese.

