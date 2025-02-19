Carlo Conti: "Tra la Fiorentina che vince lo scudetto e il record di ascolti a Sanremo, scelgo il tricolore"

Carlo Conti, conduttore di Sanremo e grande tifoso viola, è stato invitato al Viola Park dopo il grande successo del Festival, queste le sue parole ai canali ufficiali ACF:"Sì, sono venuto ad allenarm...

Carlo Conti, conduttore di Sanremo e grande tifoso viola, è stato invitato al Viola Park dopo il grande successo del Festival, queste le sue parole ai canali ufficiali ACF:

"Sì, sono venuto ad allenarmi con i ragazzi qui al Viola Park (ride ndr), no no tranquilli. Sanremo è stata una grande soddisfazione, così come l'opportunità di ospitare Edoardo Bove in una delle serate. Ciò che ha colpito tutti è stato il suo modo di pensare verso gli altri, in particolare a chi non ha avuto la sua stessa fortuna nell'immediato soccorso. Ha dimostrato di essere non solo un eccellente calciatore, ma anche una persona straordinaria e un uomo di grande valore. Ho avuto la fortuna di inaugurare il Viola Park, questa è un'eccellenza pazzesca, ho ancora negli occhi quel giorno, l'arrivo di Commisso, i droni che andavano a formare delle immagini, fu una bella serata

"Abbiamo fiducia in Palladino, i nuovi acquisti devono trovare il giusto equilibrio. Con la solida campagna acquisti di gennaio, è naturale che la squadra debba ancora amalgamarsi, i conti si fanno alla fine cosi come è funzionato a Saremo.. A Sanremo mi hanno chiesto: ‘Preferiresti battere ogni record di ascolti o vedere la Fiorentina vincere lo Scudetto?’… ma che importa degli ascolti in quel caso, voglio che la Fiorentina che vince lo scudetto! Mi accontenterei anche della Conference League. L'unico scudetto che ricordo è quello del 69 con De Sisti capitano, che è nato anche il mio stesso giorno, il 13 marzo, cosi come Manuel Pasqual"