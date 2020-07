Carlo Conti: “Ribery? Non prenda decisioni a caldo, ogni sua scelta andrà comunque rispettata”

“Furto in casa di Ribery? Capisco lo stato d’animo di Franck – ha detto Carlo Conti, conduttore e tifoso viola a La Gazzetta dello Sport – capisco che sia impaurito per se stesso e per la sua famiglia. Non si cancella in un secondo un atto simile. Non puoi vivere sereno se non ti senti al sicuro quando chiudi la porta. Gli consiglio di non prendere una decisione ora a caldo. Firenze gli ha voluto bene fin dal primo giorno, la città lo ama. Passato un po’ di tempo lui e la sua famiglia avranno il diritto di decidere il loro futuro, ogni sua scelta andrà rispettata”.