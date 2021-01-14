Giuffredi: "Conti-Fiorentina? L'operazione si fa 50 e 50. Biraghi resta alla Fiorentina"

Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della situazione dei suoi assistiti in chiave mercato

Negli ultimi giorni si è parlato di una trattativa in dirittura di arrivo fra Conti e la Fiorentina.

Oggi a Radio Punto Nuovo sono arrivate ulteriori conferme sulla trattativa che porterebbe l'esterno ex Atalanta in maglia Viola. Infatti, Mario Giuffredi, ha rilasciato le seguenti parole sul futuro di Conti:

"Conti alla Fiorentina? Le percentuali sono 50 e 50 al momento."

Sempre in tema Fiorentina, Giuffredi ha parlato anche del futuro di Cristiano Biraghi smentendo ogni suo possibile addio dalla Fiorentina.

"Biraghi? Resta alla Fiorentina"

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