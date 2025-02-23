Ferrari: "A gennaio abbiamo aggiunto qualità, adesso tocca a noi. Non dobbiamo mollare"

Il dg dei gigliati Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn pochi minuti prima il fischio di inizio di Verona-Fiorentina

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, parla così a DAZN prima della partita sul campo dell'Hellas Verona delle ore 15: "Tutte le partite da qui a fine campionato hanno ognuna un peso specifico, dovremo essere sempre con la massima convinzione: non c'è una partita decisiva, il cammino è lungo e dobbiamo riprendere a fare punti, auspichiamo più presto possibile".

Come valuta il percorso fatto finora?

"Il percorso ci lascia ancora in corsa su due competizioni, Conference e campionato. Sta a noi, non dobbiamo mollare e anzi rimaniamo consapevoli che servirà mettere tutto in ogni match".

Soddisfatti di quanto fatto nel mercato di gennaio?

"La squadra era già discreta, buona, e a gennaio abbiamo inserito ulteriore qualità. Ora aspettiamo i risultati". Parole riportate da TMW.