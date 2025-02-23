Bucchioni: "Non farei giocare insieme Mandragora e Cataldi, evidentemente Fagioli fa fatica a inserirsi"

Il giornalista Enzo Bucchioni si è espresso sulle scelte di Palladino, con Mandragora che giocherà insieme a Cataldi al posto di Fagioli

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno a pochi minuti dal calcio di inizio di Verona-Fiorentina. Queste le sue parole.

"Credo che Palladino abbia voluto rifare la formazione che funzionava con Bove. Zaniolo fa quello che faceva Colpani, Folorunsho quello di Bove, mettendo 2 centrocampisti di contenimento che io assieme non farei mai giocare, visto che hanno lo stesso passo. In fase di non possesso diventa un 4-5-1. Fagioli ha una qualità incredibile, le abbiamo viste ed elencate ripetutamente, evidentemente fa fatica a inserirsi nei meccanismi. Io uno come lui lo metterei, ci saranno delle difficoltà. Pongracic ci era sembrato uno dei migliori, è comunque l'acquisto più importanti, forse l'unica alternativa per farlo giocare era tornare alla difesa a 3 con Dodo più alto, come visto contro l'Inter. Aspettiamo di vedere come andrà."