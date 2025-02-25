Dal Viola Park: "Folorunsho ha un problema alla coscia destra, è da valutare. Zaniolo al posto di Kean"

Folorunsho ha avuto un problema al quadricipite della coscia destra, sarà da valutare. Adli e Kean non recuperano per il Lecce

Durante il Pentasport, Radio Bruno ha fatto il punto sulla situazione in casa Fiorentina prima dell'importantissima sfida contro il Lecce. Kean farà riposo sia oggi che domani, potrebbe essere plausibile vederlo in campo per la sfida contro il Napoli. Dunque venerdì non ci sarà, mentre è difficile che verrà convocato in Conference.

Il principale indiziato a sostituirlo è Zaniolo, in vantaggio su Caprini o Beltran, che sarebbero un azzardo. Da valutare se Adli recupererà, dovrebbe rientrare nei convocati per la sfida di Conference insieme a Colpani, nell’allenamento di oggi capiremo. Infine Folorunsho: il centrocampista ha un problema al quadricipite della coscia destra, sarà da valutare e da capire se oggi lavorerà con la squadra.