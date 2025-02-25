Da Lecce: "Helgason, Gallo e Pierotti lavorano a parte, Marchwinski assente in vista della Fiorentina"

Il Lecce è sceso in campo per preparare la sfida contro la Fiorentina: 3 giocatori hanno svolto lavoro personalizzato, una sola assenza

Dopo la cocente sconfitta per 1 a 0 contro l'Hellas Verona, la Fiorentina scenderà in campo questo venerdì con il Lecce di Giampaolo, sconfitto con un roboante 6 a 0 nell'andata del Via del Mare. I viola che ritrovano i salentini, però, stanno attraversando un momento diametralmente opposto a quello di qualche mese fa, in cui stavano decisamente ingranando.

Per quanto riguarda il Lecce, i giallorossi sono scesi in campo questa mattina per prepararsi alla sfida del Franchi. Questo il comunicato della società salentina:

La preparazione dei giallorossi in vista della gara di venerdì con la Fiorentina è proseguita questa mattina con un allenamento al Via del Mare. Lavoro personalizzato per Helgason, Gallo e Pierotti. Assente Marchwiński. Domani pomeriggio è in programma una seduta di allenamento al Via del Mare.