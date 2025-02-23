Parisi: "Campo ostico, sarà una partita molto fisica ma noi siamo la Fiorentina, vogliamo vincere"

Il terzino della Fiorentina Parisi ha parlato a Dazn prima della sfida all'Hellas Verona, sottolineando l'importanza di tornare a vincere

Fabiano Parisi, difensore della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della partita sul campo dell'Hellas Verona: "Dobbiamo riprenderci dopo la sconfitta di domenica scorsa con il Como. Ci aspettiamo una partita fisica, con tantissimi duelli sulle seconde palle: penso che sarà quello il tema del match".

Nessuno però regala nulla in Serie A.

"Tutte le partite sono difficili, chi lotta per la salvezza ci mette anima e cuore. Qui a Verona è sempre un campo ostico, ma siamo la Fiorentina e veniamo qui per prendere il massimo".

Quale l'obiettivo per il finale di stagione?

"Scendiamo in campo al massimo, siamo tutti titolari e ci facciamo trovare pronti. Vogliamo vincere, siamo convinti di quello che vogliamo fare". Parole riportate da TMW.