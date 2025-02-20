Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"

L'ex giocatore dell'Hellas Verona Cacciatore ha parlato di Fiorentina, Dodo, Gosens e di Kean, definendolo un leader di questa squadra

Fabrizio Cacciatore, ex terzino dell'Hellas Verona, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, parlando del momento dei veronesi e della Fiorentina, in vista della sfida di questa domenica. Queste le sue parole

Sul momento di Verona e Fiorentina: "I punti nel girone di ritorno pesano di più, l'Hellas metterà in campo di tutto per ottenere il massimo anche contro una squadra importante come la Fiorentina. I viola hanno un organico di qualità, stanno facendo una stagione importante. Il Como ha una classifica che non rispecchia la sua rosa, bisogna fargli i complimenti. La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito, mi aspetto una partita difficile, ma i viola hanno tutte le carte in regola per fare un risultato importante."

Su Gosens: "Gosens lo conosciamo soprattutto per quanto fatto all'Atalanta nel 3-5-2, con Gasp giocava praticamente da esterno. Sicuramente è un sistema più congeniale alle sue abilità, ma nel calcio moderno ogni giocatore riesce ad adattarsi a tutti i sistemi."

Su Dodo: "Mi piace molto, è un giocatore forte, che gioca a calcio e che ha proprietà di palleggio. Sicuramente è rientrato bene dopo l'infortunio importante che ha avuto, adesso sta spingendo, si adatta bene in qualsiasi sistema di gioco. Corre, sa giocare, non ha difficoltà nonostante adesso sia un po' stanco."

Su Kean: "Kean è diventato un leader in campo, sai che può risolverti la partita quando vuole. Quando non ce l'hai qualcosa ti toglie, un giocatore così nei momenti di difficoltà serve. Non averlo fa perdere qualcosa ai compagni, anche inconsapevolmente. Per lui è un anno importante, forse per la consacrazione, per il definitivo passo in avanti in carriera. I difensori hanno più di un problema a marcarlo, devono cercare di portarlo fuori dalle sue caratteristiche. Se gli dai l'appoggio riesce sempre a girarsi, noi avevamo Toni che era un maestro in questo. Con Kean davanti ogni palla può diventare pericolosa."