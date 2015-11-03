Notizie Cacciatore Fiorentina

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Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"

20 febbraio 2025 14:32

"Biraghi penalizzato dalle aspettative dei tifosi viola. Si aspettano molto da chi indossa la fascia da capitano"

27 febbraio 2023 16:00

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