Notizie Cacciatore Fiorentina

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Cacciatore: "La Fiorentina ha i mezzi per risollevarsi subito. Kean è diventato un leader della squadra"
20 febbraio 2025 14:32
"Biraghi penalizzato dalle aspettative dei tifosi viola. Si aspettano molto da chi indossa la fascia da capitano"
27 febbraio 2023 16:00
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