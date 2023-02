“Biraghi penalizzato dalle aspettative dei tifosi viola. Si aspettano molto da chi indossa la fascia da capitano”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore dell’Hellas Verona, Fabrizio Cacciatore, ha così parlato della Fiorentina in vista della sfida delle 18.30 al Bentegodi: “Dodo è molto più abituato ad attaccare che a difendere, ma in Italia chi gioca in quella posizione deve anche curare l’aspetto difensivo, il brasiliano deve migliorare. Il periodo di ambientamento è normale”.

Poi ha proseguito parlando del capitano Cristiano Biraghi: “Su Biraghi invece penso che sia penalizzato dalle aspettative dei tifosi viola, che si aspettano molto da chi indossa la fascia da capitano. Se la Fiorentina gli ha dato questo compito, vuol dire che riconosce in lui un certo valore”