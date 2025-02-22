Radio Bruno: "Comuzzo di nuovo verso la panchina, Zaniolo sulla destra con Beltran dietro Kean"

In mezzo dovrebbe giocare Fagioli insieme a Cataldi. Se non dovesse farcela l'ex Lazio, ci sarà di nuovo Mandragora

In vista di Hellas Verona-Fiorentina, Radio Bruno ha fatto il punto sulla situazione in casa viola, sul probabile modulo e sulla probabile formazione che mister Palladino potrebbe schierare contro gli scaligeri.

La squadra è partita per Verona nel primo pomeriggio, dopo essersi allenata questa mattina alle 11 al Viola Park. In questo modo, i viola saranno già lì domattina e passeranno la serata in tranquillità. Per quanto riguarda il modulo, si va verso 4-2-3-1 “storto”, perché Folorunsho dovrebbe giocare alla Bove con un ruolo ibrido. Questa è l’ipotesi più accreditata, un po’ meno probabile fare il 4-4-2, con Comuzzo terzino e Dodo esterno di centrocampo.

In campo al Bentegodi dovrebbero scendere De Gea, con Dodo sulla destra, Parisi a sinistra, Pongracic e Ranieri al centro, con Comuzzo di nuovo verso la panchina. Adesso è difficile non schierare Pongracic, che anche col Como ha figurato piuttosto bene. In cabina di regia confermato Fagioli, che agirà sulla mediana con Cataldi, se in condizione. Se l'ex Lazio non dovesse farcela giocherà Mandragora, con Zaniolo sulla destra, Folorunsho a sinistra e Beltran dietro all'imprescindibile Kean.