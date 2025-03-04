Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”

Amici nella Fiorentina? L'elenco è lungo

Filip Djuricic ha parlato di diversi suoi amici presenti nella Fiorentina a La Nazione: “Dragowski? È la prima persona a cui ho scritto appena c'è stato il sorteggio, sapevo che per lui sarebbe stato un incrocio speciale. E vi dico che l'ho sentito felice come non mai. Mi ha raccontato che ha ancora la residenza a Firenze, una città che resterà per sempre la sua seconda casa.

Amici nella Fiorentina? L'elenco è lungo. Palladino che ho affrontato tante volte da avversario, Pradè che ho avuto come dirigente a Genova, Cataldi con cui ho giocato al Benevento ma soprattutto il mio grande amico Peluso. Con lui al Sassuolo ho passato quattro anni splendidi. Se ho sentito qualcuno di loro? Certo, a Federico (Peluso, ndr). In questi giorni ci siamo messaggiati più volte prendendoci in giro... ma altro non vi posso dire”.