Notizie Peluso Fiorentina

Peluso racconta: "Con Palladino siamo vogliosi di ripartire. Stare fermi è sempre difficile"
13 ottobre 2025 17:09
Peluso (coll. Palladino): "Meritato riposo, testa alla prossima stagione". Poi le dimissioni del tecnico
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Djuricic: “Palladino, Peluso, Pradè e Cataldi sono degli amici. Dragowski? Ha ancora la residenza a Firenze”
04 marzo 2025 09:22
La Nazione, si cambia a sinitra: via Maxi Olivera. Si pensa a Peluso ed Antonelli...
02 gennaio 2018 08:44
Ag. Castrovilli a colloquio con Corvino: si parla anche di Peluso, Biraschi e Bonifazi. In B...
19 dicembre 2017 16:28
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