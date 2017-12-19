Ag. Castrovilli a colloquio con Corvino: si parla anche di Peluso, Biraschi e Bonifazi. In B...

Come riporta Tmw, l'agente Michelangelo Minieri, che tra i suoi assistiti ha il giovane Castrovilli, oggi in prestito dalla viola alla Cremonese, è al centro sportivo viola. E' quantomeno probabile, d...

A cura di Redazione Labaroviola 19 dicembre 2017 16:28

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