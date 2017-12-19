Ag. Castrovilli a colloquio con Corvino: si parla anche di Peluso, Biraschi e Bonifazi. In B...
Come riporta Tmw, l'agente Michelangelo Minieri, che tra i suoi assistiti ha il giovane Castrovilli, oggi in prestito dalla viola alla Cremonese, è al centro sportivo viola. E' quantomeno probabile, d...
A cura di Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 16:28
Come riporta Tmw, l'agente Michelangelo Minieri, che tra i suoi assistiti ha il giovane Castrovilli, oggi in prestito dalla viola alla Cremonese, è al centro sportivo viola. E' quantomeno probabile, dunque, un incontro con il dg Corvino, per parlare di alcuni giocatori militanti in Serie A come Biraschi, Bonifazi e Peluso, ma anche su giocatori di Serie B che possano interessare in prospettiva, come Marchizza dell'Avellino, Kouamé del Cittadella e Dickmann del Novara.