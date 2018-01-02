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La Nazione, si cambia a sinitra: via Maxi Olivera. Si pensa a Peluso ed Antonelli...

Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il terzino sinistro viola Maxi Olivera è in uscita verso Cagliari o Spal. Per sostituirlo si penserebbe ad un giocatore d'esperienza da af...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 08:44
La Nazione, si cambia a sinitra: via Maxi Olivera. Si pensa a Peluso ed Antonelli... -
Calciomercato
Maxi Olivera
Antonelli Fiorentina
Peluso
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Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il terzino sinistro viola Maxi Olivera è in uscita verso Cagliari o Spal. Per sostituirlo si penserebbe ad un giocatore d'esperienza da affiancare ad Astori & Co.

I profili sarebbero quelli di Antonelli del Milan, 30 anni, in uscita con un contratto in scadenza nel 2019. L'altro, Peluso attualmente in forza al Sassuolo con i suoi 33 anni ed il contratto in scadenza a Giugno.

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