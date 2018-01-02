La Nazione, si cambia a sinitra: via Maxi Olivera. Si pensa a Peluso ed Antonelli...
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il terzino sinistro viola Maxi Olivera è in uscita verso Cagliari o Spal. Per sostituirlo si penserebbe ad un giocatore d'esperienza da af...
A cura di Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 08:44
Secondo quanto riportato da La Nazione nell'edizione odierna, il terzino sinistro viola Maxi Olivera è in uscita verso Cagliari o Spal. Per sostituirlo si penserebbe ad un giocatore d'esperienza da affiancare ad Astori & Co.
I profili sarebbero quelli di Antonelli del Milan, 30 anni, in uscita con un contratto in scadenza nel 2019. L'altro, Peluso attualmente in forza al Sassuolo con i suoi 33 anni ed il contratto in scadenza a Giugno.