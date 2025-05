Peluso (coll. Palladino): “Meritato riposo, testa alla prossima stagione”. Poi le dimissioni del tecnico

Raffaele Palladino ha presentato le dimissioni da tecnico della Fiorentina. Ma pochi minuti prima del terremoto in casa viola, il collaboratore di Raffaele Palladino, Federico Peluso, aveva così festeggiato il sesto posto e la prima stagione in riva d’Arno sui social: “Si chiude una stagione speciale. Un 6º posto conquistato con 65 punti: un traguardo che mancava da 11 anni e che oggi ci riempie di orgoglio. Raggiungere l’Europa è il risultato di un lavoro costante, di impegno quotidiano e di una squadra in campo e fuori che ha creduto nel progetto fin dal primo giorno. Conferma che con dedizione, unità e passione si possono raggiungere grandi obiettivi. Grazie a chi ha lavorato ogni giorno, a chi ci ha supportato e a chi ha creduto in noi. Ora un po’ di meritato riposo… e poi testa alla prossima stagione!”.