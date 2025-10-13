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Peluso racconta: "Con Palladino siamo vogliosi di ripartire. Stare fermi è sempre difficile"

Peluso in un'intervista di SportItalia racconta di Palladino, il Tecnico sta studiando per poter ripartire al meglio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2025 17:09
Peluso racconta: "Con Palladino siamo vogliosi di ripartire. Stare fermi è sempre difficile" -
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Il membro dello staff di Raffaele Palladino alla Fiorentina, Federico Peluso, è stato intervistato da SportItalia, gli è stato domandato come stesse l'ex Tecnico di Firenze, queste è ciò che ha detto: "Per chi ama questo mestiere rimanere fermi è sempre difficile, quindi siamo vogliosi di ripartire. Palladino, come tutto lo staff, sta studiando molto. Vediamo tante partite e impariamo la nuova lingua che in questo momento è fondamentale per rapportarsi sia con le proprietà e sia coi giocatori. Stiamo approfittando di questo momento di pausa per crescere, siamo speranzosi di rientrare presto in pista."

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