Peluso racconta: "Con Palladino siamo vogliosi di ripartire. Stare fermi è sempre difficile"

Peluso in un'intervista di SportItalia racconta di Palladino, il Tecnico sta studiando per poter ripartire al meglio

Il membro dello staff di Raffaele Palladino alla Fiorentina, Federico Peluso, è stato intervistato da SportItalia, gli è stato domandato come stesse l'ex Tecnico di Firenze, queste è ciò che ha detto: "Per chi ama questo mestiere rimanere fermi è sempre difficile, quindi siamo vogliosi di ripartire. Palladino, come tutto lo staff, sta studiando molto. Vediamo tante partite e impariamo la nuova lingua che in questo momento è fondamentale per rapportarsi sia con le proprietà e sia coi giocatori. Stiamo approfittando di questo momento di pausa per crescere, siamo speranzosi di rientrare presto in pista."