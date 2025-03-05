Djuricic: "Giocai a Firenze la prima volta dopo la scomparsa di Astori, fu una partita da brividi"

Il giocatore del Panathinaikos, ex Sampdoria, Sassuolo e Benevento, ha parlato alla vigilia del match coi viola

In conferenza stampa ha parlato Filip Djuricic, giocatore del Panathinaikos dal passato italiano con le maglie di Sampdoria, Benevento e Sassuolo: "Abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, ma anche domani sarà ugualmente importante per noi e daremo il nostro massimo per dare una gioia ai nostri tifosi che ci sosterranno. Vogliamo un risultato positivo anche se sarà difficile perché la Fiorentina è una squadra forte, quindi dovremo andare oltre le nostre capacità."

Sulla Fiorentina: "I giocatori viola sono forti, abbiamo visto Kean e ci ha impressionato davvero per la sua forza. Un altro che temo è Gosens perché è un leader e una persona da seguire in campo per i comportamenti e l'atteggiamento che ha."

Sui ricordi italiani: "Ho tanti ricordi legati alla Fiorentina. Chiaramente il più triste è la gara dopo la morte di Astori con il Benevento. Ho ancora i brividi a pensarci perché fu davvero complicato giocare e ci siamo trovati in un contesto drammatico, poi ne ho altri più belli come un successo 4-0."