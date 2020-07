Ecco la moviola de La Gazzetta dello Sport: “Piccolo inconveniente in avvio per Var fuori uso nei primi minuti. Al 22′ rigore per il Sassuolo: Castrovilli viene anticipato da Djuricic e in tackle lo sgambetta. Penalty chiaro, ma i viola protestano per un precedente contatto Chiriches-Pezzella nell’area opposta, prima del contropiede neroverde: Chiffi lascia correre e sembra avere ragione. Al 39′ annullata una rete del Sassuolo, netto fuorigioco di Traorè”.