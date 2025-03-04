Djuricic: “La Fiorentina non gioca un bel calcio, ma è fisica. Io vicino ai viola in passato? Sì, parlai con Pradè”

Chelsea favorito? Sì senza dubbio, sono i migliori

Filip Djuricic è una vecchia conoscenza del calcio italiano, oggi gioca nel Panathinaikos, e La Nazione l’ha intervistato: “La Fiorentina? È un'ottima squadra, costruita per arrivare in fondo alla Conference. Certo, ho visto che non è in una forma smagliante... ma nemmeno noi lo siamo, sono sincero. Ecco perché sarà una partita dura. I viola non giocano un bel calcio ma sono molto fisici. Io vicino alla Fiorentina? Sì, un paio di volte ho parlato in passato con Pradè... ma non siamo mai arrivati a chiudere. Peccato. Chelsea favorito? Si, senza dubbio, rispetto alla media delle altre, i blues sono i migliori. Al secondo posto metto Fiorentina e Betis”.