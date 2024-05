La Nazione scrive: “Il Comune apre all’allestimento dei maxischermi al Franchi in occasione della Finale”

Come riportato dalla Nazione, un’eventuale apertura bis del Franchi, come accaduto l’anno scorso in occasione della finale di Praga, non sembra un’utopia, anche se la chiusura della ferrovia può essere un ostacolo. Il comune si è messo a disposizione come l’anno scorso per garantire ai tifosi viola di seguire tutti insieme la partita, cosa che accadrà anche in numerosi locali con schermi adibiti per l’evento. La Fiorentina sta considerando tutte le ipotesi e prontamente darà voce riguardo alla decisione definitiva.