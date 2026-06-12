Il Corriere dello Sport riporta: "Cancellieri si allontana dalla Fiorentina, su di lui l'Olympiakos"

L'esterno laziale si allontana dai viola con l'Olympiakos sullo sfondo

Sembra ormai destinato a sfumare lo scambio di mercato tra Lazio e Fiorentina che nei giorni scorsi avrebbe dovuto portare l'attaccante viola Roberto Piccoli a Roma e l'ala biancoceleste Matteo Cancellieri a Firenze. La trattativa si è rivelata complessa fin da subito: la Lazio, spinta dalla necessità di fare cassa e di cedere Cancellieri anche in ottica della scadenza contrattuale fissata al giugno 2027, si è scontrata con le richieste della Fiorentina, che per chiudere l'accordo pretendeva un conguaglio economico oltre al cartellino dell'esterno. Con l'asse con i viola ormai compromesso, per Cancellieri si aprono concretamente le porte del calcio estero: come riportato dal Corriere dello Sport, sul giocatore è forte il pressing dell'Olympiacos, il club greco che due anni fa sollevò la Conference League proprio contro la Fiorentina e che ora si dice deciso a chiudere l'affare accontentando le richieste economiche della società capitolante.