Tzolakis: “Andremo a questa finale da outsider, la Fiorentina ha l’esperienza della passata stagione”

Kostas Tzolakis, portiere dell’Olympiacos, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di Cosmote TV dopo la conquista della finale di Conference League: “Nessuno di noi si aspettava questa impresa dopo una prima parte di stagione complicata. Tuttavia, giorno dopo giorno, ad ogni allenamento, abbiamo iniziato a crederci sempre di più e ora ci siamo qualificati per una finale europea per la prima volta nella storia del club.I nostri sforzi stanno dando i loro frutti e sono felice e orgoglioso di far parte di questa squadra. Voglio dedicare questa qualifica alla mia famiglia e a tutti noi che abbiamo creduto nelle nostre qualità. Teniamo la testa bassa e andremo a questa finale da outsider: la Fiorentina ha l’esperienza della finale della scorsa stagione”. Lo riporta Tuttomercatoweb

