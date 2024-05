Problemi sito Uefa per i biglietti di Fiorentina-Olympiakos: dalle 12.15 sarà possibile prenderli

Oggi sarebbe dovuta partire la vendita dei biglietti per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olimpiakos. La prima finestra riservata agli abbonati PRO si sarebbe dovuta aprire alle 11.00 per riscattare i codici. Una volta ottenuti i codici il tifoso avrebbe dovuto inserire il codice ottenuto via mail sul sito dell’UEFA. Ebbene tantissimi tifosi sono bloccati sul sito della Fiorentina in attesa che si apri la finestra. Tantissime le telefonate fatte dai tifosi al Fiorentina Point. Gli operatori hanno risposto che la UEFA sta avendo problemi con i server e di conseguenza la società viola non può aprire la propria finestra di riscatto codice.

TIFOSO DEL VERONA MIMA L’INCIDENTE DI SUPERGA