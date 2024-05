FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI BELTRAN, BONAVENTURA TREQUARTISTA, MANDRAGORA NEL MEZZO

La Fiorentina scende in campo alle ore 21 per la finale di Atene contro l’Olympiakos in Conference League, questa la formazione ufficiale della squadra viola e gli undici scelti da Vincenzo Italiano:

Terracciano, Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Arthur, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Kouamè, Belotti

DISAGI NELLA FAN ZONE DELLA FIORENTINA