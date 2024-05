Quini: “Abbiamo già battuto l’Aston Villa che era la favorita. Callejon mi ha raccontato la Fiorentina”

Il terzino dell’Olympiakos, lo spagnolo Quini, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole in vista della finale contro la Fiorentina:

“Abbiamo tanta voglia di giocare la finale, è un momento storico per il nostro club. La partita contro il Maccabi è stata dura perché l’abbiamo ribaltata al ritorno. Abbiamo battuto l’Aston Villa che era la favorita per vincere la Conference. Abbiamo giocatori con tanta qualità soprattutto in attacco che fanno la differenza e lo dimostrano in ogni partita, i nostri avversari non si sentono mai comodi, proveremo a fare questo mercoledì perché non abbiamo sempre fatto.

La verità è che non abbiano ancora tanti video sulla Fiorentina, abbiamo giocato domenica in campionato e poi abbiamo avuto dei momenti liberi, adesso inizieremo a preparare la partita. Tutti conosciamo la Fiorentina, ha giocatori di livello che fanno la differenza, le squadre italiane sono molto difficili da battere, proveranno in tutti i modi a vincere perché è la loro seconda finale consecutiva. Non influisce il fatto che noi abbiamo avuto 10 giorni per preparare la finale, non credo sia un dettaglio importante per la finale, se vinci dici che è perché hai avuto più giorni, se perdi perché magari gli altri hanno giocato una settimana prima e si sono tenuti allenati.

Le possibilità di vittoria sono 50% per ciascuna squadra, abbiamo la motivazione in più perché giochiamo in casa, ma non è una pressione. Non esiste questa pressione. Mendilibar? Lui è arrivato in un momento difficile ma ci ha trasmesso tranquillità, ci ha fatto fare le cose più semplici ma più efficaci, poi i risultati ci hanno aiutato a mettere in campo le idee del nostro allenatore, il miglioramento è stato palese, speriamo che come ha vinto l’Europa League ci farà vincere anche la Conference quest’anno.

Ho parlato con Jovetic e anche con Callejon, mi hanno parlato della squadra viola e delle difficoltà che incontreremo, affrontiamo un’ottima squadra. Dobbiamo continuare a giocare come fatto fino ad oggi e speriamo di vincere. Nico Gonzalez? Con squadre di questo livello affronti giocatori di questo livello ma penso dobbiamo fare un lavoro collettivo, aiutare il compagno e sacrificarci. Anche l’Aston Villa aveva grandi giocatori…”

