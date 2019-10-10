Karembeu su Ribery: "All'Olympiakos gli offrivamo la Champions, lui ha scelto Firenze"

Christian Karembeu, ex calciatore del Real Madrid ha parlato così a TMW a margine della gara tra le legends del Bologna e quelle dei Blancos. Ecco alcuni passaggi che toccano anche il gioiello viola:...

Christian Karembeu, ex calciatore del Real Madrid ha parlato così a TMW a margine della gara tra le legends del Bologna e quelle dei Blancos. Ecco alcuni passaggi che toccano anche il gioiello viola: "Ribery? Non sono per niente stupito delle sue prestazioni in Italia. Noi dell'olympiacos gli abbiamo offerto di giocare la Champions League, (è un dirigente del club greco, ndr) ma lui ha scelto la Fiorentina senza pensare. Franck è un fuoriclasse e farà ancora la differenza da voi".

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