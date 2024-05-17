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Dalla Grecia: "I tifosi di Panathinaikos e Aek stanno comprando i biglietti dell'Olympiakos per tifare Fiorentina"

Dalla Grecia si parla di un possibile aiuto da parte dei tifosi di Panathinaikos e Aek Atene per scongiurare la vittoria dell'Olympiakos

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 maggio 2024 16:17
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Secondo i rumors e le voci che rimbalzano dalla Grecia i tifosi di Panathinaikos e Olympiakos starebbero comprando i biglietti destinati ai  tifosi dell'Olympiakos per tifare Fiorentina, tutto questo ovviamente non per simpatia verso il club gigliato ma per scongiurare la possibile vittoria degli acerrimi rivali in casa loro. Se queste voci trovassero conferma e visto l'andamento positivo delle vendite dei biglietti destinati ai tifosi viola la Fiorentina si potrebbe ritrovare sorprendentemente in un ambiente meno ostile rispetto a quello che ci si immaginava qualche settimana fa. Dall'altro lato però tutto questo aumenta le preoccupazioni per la sicurezza e l'ordine pubblico in quanto sappiamo che la situazione tra le tifoserie in Grecia non è delle più tranquille e questo può rappresentare una grande minaccia.

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