Orsolini: “Dissi che eravamo all’altezza della Fiorentina e mi hanno insultato, ma avevo ragione!”

L’esterno del Bologna, Riccardo Orsolini, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, raccontando la sua esperienza con i felsinei sull’onda dell’entusiasmo dopo il raggiungimento dell’obiettivo Champions League. Le sue dichiarazioni:

“Mi basta sentirmi capitano in pectore e in campo, perché ad esempio De Silvestri è un capitano di carisma anche fuori dal campo. Io mi sento graduato senza fascia, perché capitano lo si può essere in mille cose. Con graduato penso all’orgoglio di non aver mai mollato. Di esserci sempre stato. Anche quando mangiavamo della m… Eppure, fuori da qui, mi consigliavano di andare via, cambiare aria: e io no. Abbiamo vissuto momenti duri: la malattia di Sinisa, per esempio. A inizio stagione dissi che eravamo all’altezza della Fiorentina e mi son preso insulti. Avevo ragione. Siamo cresciuti anche da quegli anni con Mihajlovic: ci ha dato le basi, la cazzimma, ci ha plasmati- Ci ha fatto capire i veri valori umani: ho smesso di incazzarmi per sciocchezze, le cose serie sono altre. Il gruppo che c’era allora oggi ha insegnato ai ventenni a rigare dritto. I ventenni qui sembra abbiano trent’anni”.

